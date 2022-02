Gruppo di lavoro di via Piave: raccolte due tonellate di medicine, cibo e vestiti per i profughi ucraini in fuga in Moldavia

MESTRE - Un appello lanciato dal palco della manifestazione di sabato in centro a Mestre, tanto è bastato perché si mettesse in movimento il popolo silenzioso della solidarietà. A chiedere aiuto è stato Fabrizio Preo punto di riferimento del Gruppo di lavoro di via Piave a Mestre. Sabato durante il sit-in per la pace in Ucraina ha chiesto vestiti, cibo e medicinali da inviare a Chisinau, cittadina della Moldavia dove stanno arrivando numerosi profughi in fuga dalla guerra. Sono soprattutto bimbi e donne che giungono sfiniti e spaventati e a dargli accoglienza è la parrocchia ortodossa di questa cittadina moldava che ne sta accogliendo già un centinaio. E' Luda, una donna moldava da anni residente nel Veneziano, a fare da ponte tra quello che succede nei paesi vicini alla guerra e Mestre .

A questa richiesta d'aiuto hanno risposto in tantissimi: non solo da Mestre e dintorni, ma anche da altre parti d'Italia e in poche ore sono state raccolte due tonnellate di generi di prima necessità e medicinali ordinatamente accatastate dai volontari nella sede del Gruppo di lavoro di Piave. Giusto il tempo di reperire un furgone e tutto il materiale partirà domani sera, alle 21, da Mestre diretto a Chisinau con a bordo dei volontari, tra cui Fabrizio Preo e Luda, che si alterneranno alla guida nell'affrontare i 1800 chilometri che li separano da Chisinau.