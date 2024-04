Guerra, Nato e Greenpeace insieme contro la flotta ombra della Russia: ecco perché sul Baltico c'è un'alleanza inedita

Esiste una flotta ombra russa? Ufficialmente no. Queste navi sgangherate e non assicurate, che trasportano petrolio dalla Russia alla Cina, all'India e ad altri Paesi, vivono nell'ombra mentre navigano negli oceani del mondo per eludere le sanzioni imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ma hanno gli occhi puntati addosso di due alleati inediti (e che si considerano da sempre antitetici): Nato e Greenpeace.

Guerra Ucraina, l'alleanza che non ti aspetti: Nato e Greenpeace

Quando ci si può rendere conto dell'esistenza di queste navi? Quando avvengono le disastrose fuoriuscite di petrolio e quando queste navi ombra attraversano l'insidioso Great Belt danese, scrive Foreign Policy. Nelle ultime settimane, hanno iniziato a svolgere gran parte delle loro attività appena fuori dall'isola svedese di Gotland, nel Mar Baltico. E questo, scrive Elizabeth Braw, editorialista e analista all'Atlantic Council, provoca un'alleanza davvero poco ortodossa e originale: la Nato e i gruppi ambientalisti come Greenpeace. Perché nessuno dei due vuole vedere il petrolio fuoriuscire da relitti fatiscenti nelle acque europee.

Le navi ombra viaggiano nelle acque di Paesi che non hanno rapporti petroliferi con la Russia, ma pagano il conto ogni volta che una di queste navi ha un incidente nelle loro acque.

Il mese scorso, la petroliera ombra Andromeda Star, gestita da una società schermata e venduta ad acquirenti non rivelati alla fine del 2023, ha urtato una nave da carico proprio al largo delle coste della Danimarca.

Waiting for #eco catastrophe. A fleet of hundreds of old Russian tankers in poor condition carries 60% of freight 🇷🇺 oil via Baltic.

On March 2, Andromeda Star, fortunately empty, collided w/ other 🛳️ n/ Denmark.@Statsmin🇩🇰, block Sund for this crap.@ECOWARRIORSS @Greenpeace https://t.co/nJFQNXLPGF pic.twitter.com/wBPZgQJ5Cp — 🌐 Amazonia is here (@EquesNaturae) April 16, 2024

Normalmente, l'assicurazione della petroliera avrebbe coperto l'incidente. Ma poiché l'Andromeda Star è una nave ombra, non dispone dell'assicurazione occidentale che è lo standard del settore. È invece assicurata da una misteriosa compagnia russa che difficilmente pagherà un centesimo. Fortunatamente, l'Andromeda Star ha avuto l'incidente mentre viaggiava verso la Russia, con i serbatoi vuoti, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.

Quando le navi ombra russe salpano dai porti del Mar Baltico verso l'Atlantico, in genere passano attraverso la Great Belt. E in base alle regole marittime internazionali, la Danimarca non può impedire l'ingresso di queste navi a rischio. Il 3 aprile, una nave cisterna ombra sottoposta a sanzioni, apparentemente priva di assicurazione e battente bandiera della Liberia, è salpata, secondo quanto riportato da Lloyd's List Intelligence, dal terminal russo per il carburante di Ust-Luga sul Mar Baltico attraverso lo stretto tra Danimarca e Svezia per dirigersi verso il Mare del Nord e il Mediterraneo.

La Polonia vuole uno "scudo Nato": il nodo Kaliningrad, dalle armi nucleari russe al Baltic jammer (che blocca i Gps). Cosa succede

Ora anche le autorità svedesi sono preoccupate. Nelle ultime settimane, le navi ombra russe hanno preso a posizionarsi proprio al largo dell'isola di Gotland. O meglio, si posizionano appena fuori dalla linea delle 12 miglia nautiche che segna le acque territoriali di un Paese.

Le navi russe sono lì per effettuare trasferimenti da nave a nave, l'attività altamente pericolosa di trasferimento del petrolio da una nave all'altra. L'emittente pubblica svedese SVT ha seguito le navi in navigazione dal porto russo di Primorsk e dal terminale di carburante di Ust-Luga fino alle acque al largo di Gotland orientale, dove si incontrano con un'altra nave cisterna, la Zircone.

I funzionari svedesi hanno detto a Braw che il Gabon, lo Stato di bandiera scelto dalla flotta ombra, si trova improvvisamente in tutte le acque svedesi. «Abbiamo un posto in prima fila per osservare la flotta ombra in azione», ha detto un alto funzionario svedese. Come la Danimarca, la Svezia rischia di essere soggetta a fuoriuscite di petrolio che danneggeranno il suo ambiente marittimo e causeranno un notevole lavoro per le autorità e spese per i contribuenti. «Per molti anni, queste attività di trasferimento sono state un problema enorme anche in Danimarca», ha dichiarato il contrammiraglio in pensione Nils Wang, ex capo della Royal Danish Navy. «Il rischio di fuoriuscite di petrolio è notevole. Ma abbiamo scoperto che non potevamo fare nulla».

Petrolio, gli sversamenti delle navi mercantili sono crimini ambientali ma non attacchi militari

Le fuoriuscite di petrolio causate da un Paese ostile che opera illegalmente con navi mercantili non sono un attacco militare. Ma le navi sono indiscutibilmente dannose non solo per la Svezia e la Danimarca, ma anche per la Finlandia, l'Estonia, la Norvegia e altri Stati membri della Nato di cui attraversano le acque. Braw scrive e sostiene che la Russia potrebbe istruire le navi ombra a provocare deliberatamente danni, un modo semplice ed economico per danneggiare gli Stati membri della Nato.

E' qui che entra in gioco Greenpeace, l'organizzazione ambientalista. Il 12 aprile, gli ecoattivisti si sono presentati con piccole imbarcazioni nel punto di attesa della Zircone al largo di Gotland e hanno dipinto sullo scafo della petroliera le scritte “Il petrolio è guerra” e “La gente vuole la pace”. Improvvisamente, l'intera regione ha saputo che le navi ombra russe avevano trasformato le acque al largo di Gotland in un centro di attività petrolifere pericolose.

Greenpeace targeted a tanker carrying Russian oil



Greenpeace activists staged a protest today against the Zircone bunker vessel, which is used as a floating refueling base, refueling the Russian shadow fleet with Russian oil in the open sea near the Swedish island of Gotland.… pic.twitter.com/jrKgsjloYS — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) April 12, 2024

«Non solo la flotta ombra costituisce una minaccia ambientale immediata, ma sta anche alimentando la guerra della Russia contro l'Ucraina», ha dichiarato in un comunicato stampa Rolf Lindahl, responsabile della campagna per la pace e l'energia di Greenpeace Nordic.

Dal punto di vista ideologico, Greenpeace è spesso in contrasto con la Nato e i suoi membri, ma quando si tratta di petroliere ombra sono, per così dire, sulla stessa barca.