Quello che è successo ricorda molto il caso di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, in Minnesota, nel 2020. Questa volta è toccato a uno studente italiano - Matteo Falcinelli, 25 anni di Spoleto - gettato a terra dagli agenti con il volto sull’asfalto e il ginocchio sul collo, manovra che aveva causato la morte per soffocamento di Floyd, dopo alcuni minuti di sofferenza. È successo a Miami Beach in un locale notturno la sera tra il 24 e il 25 febbraio ma il giovane ha raccontato la sua storia solo ora per paura di ritorsioni. E ora la famiglia vuole capire meglio cosa è successo e vedere se ci sono state delle violazioni da parte degli agenti. Falcinelli sarebbe stato preso da quattro poliziotti e trasportato in una cella di transito e legato, piedi e mani, lasciato a terra per oltre tredici minuti, fino a quando ha iniziato a chiedere «per favore, per favore», liberatemi. Il 25enne è stato poi trasferito in un ospedale per due giorni e infine in un ospedale psichiatrico. Da quello che si riesce a vedere online sui registri pubblici della polizia, il ragazzo sarebbe colpevole di violazione di proprietà privata, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Inoltre la foto segnaletica mostra la parte sinistra del volto tumefatta, con una visibile escoriazione sulla guancia. Falcinelli si trova negli Stati Uniti per frequentare un master nel Biscayne Bay Campus della Florida International University. Secondo il suo profilo LinkedIn, da bambino ha frequentato parte delle scuole elementari e medie in Inghilterra e poi ha seguito un corso universitario in Business Administration al North Carolina Wesleyan College.



RIPRESE

Le immagini delle violenze della sera del 24 febbraio provengono dalle body cam indossate dagli agenti che l’avvocato che sta seguendo la vicenda ha ottenuto dalla procura il 12 aprile. Falcinelli ha ammesso le sue colpe e seguirà un programma rieducativo disposto dal giudice che farà decadere le accuse. Non è chiaro quanto è accaduto nel locale e la versione della polizia e quella di Falcinelli sono diverse. Gli agenti sostengono che Falcinelli stesse creando problemi nel locale: alcuni poliziotti in borghese lo avrebbero messo a terra e immobilizzato con il conscious neck restraint, mossa che ha causato la morte di diversi afroamericani ed è vietata da alcuni dipartimenti di polizia, tra cui quello di Minneapolis. Il ragazzo - continua nella sua ricostruzione - stava cercando di riavere 500 dollari che avrebbe pagato per del sesso, ma gli sarebbero stati sottratti. Il giovane sostiene di aver perso due cellulari, che poi avrebbe ritrovato dopo poco tempo all'ingresso, nelle mani di un buttafuori. La famiglia vuole sporgere denuncia. La madre, Vlasta Studenicova, cittadina italo-slovacca, è a Miami per preparare insieme all’avvocato che segue il caso l’esposto contro la polizia.