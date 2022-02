San Vito al Tagliamento, arriva la prima famiglia ucraina

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - La prima famiglia di rifugiati ucraini è stata accolta a San Vito al Tagliamento oggi, lunedì 28 febbraio 2022. Il commento del sindaco Alberto Bernava: «Grazie alla stretta collaborazione con la Prefettura, la cooperativa "Nuovi Vicini" e l'arma dei Carabinieri, stamane abbiamo accolto la prima famiglia ucraina a San Vito. Abbiamo offerto, già dalle prime ore della mattina, il massimo supporto, con disponibilità di viveri e beni di prima necessità. Ringrazio gli assessori e consiglieri per la presenza e il sostegno. Siamo in attesa di altre famiglie, tra la giornata di oggi e di domani. Esprimo soddisfazione per primi risultati, San Vito si conferma solidale e accogliente. Nella speranza che questa guerra folle finisca presto, noi facciamo la nostra parte».