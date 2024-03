Bollette record a Nordest, gas e luce più cari d'Italia: aumenti di 460 euro l'anno

MESTRE - I prezzi di mercato nel mese di febbraio 2024 del gas naturale (28 euro per MWh1) e dell’energia elettrica (87 euro per MWh) sono tornati agli stessi livelli del mese di giugno di 2021, ma le bollette di luce e gas pagate dalle famiglie italiane nel 2023 sono invece aumentate, rispetto a tre anni fa, mediamente di 328 euro (+26,2 per cento). Ai nuclei familiari del Nordest, invece, è andata ancora peggio: il rincaro è stato pari a 457 euro (+33,6 per cento). Probabilmente, l’impennata che si è registrata a Nordest è riconducibile all’andamento dell’inflazione maturata nel settore energetico che da noi è cresciuto in misura più significativa che altrove.