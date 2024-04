Mestre. Rissa furibonda in centro fra stranieri, i commercianti chiudono i negozi per paura: «Non è il primo episodio» Video

di Enrico Scoccimarro

MESTRE - Paura in centro per una mega rissa. È successo martedì 2 aprile alle 21.30 in via Gino Allegri e non si tratta dell'unico episodio di violenze registrati in questi giorni: i movimenti, secondo quanto riportano i commercianti della zona, hanno avuto inizio lunedì di Pasquetta, 1 aprile.

Il tutto potrebbe essere collegato a un regolamento di conti: in particolare, sempre martedì 2 aprile, nel pomeriggio, era stato aggredito un ragazzo di nazionalità bangladese. «Un amico non voleva darmi dei soldi che avanzo - racconta il titolare di un'attività della zona - e quando ha trovato mio fratello lo ha aggredito con altri suoi amici.

Mio fratello è finito in ospedale».

Secondo la proprietaria di un bar si tratterebbe di una spedizione punitiva e le persone coinvolte farebbero parte di alcune famiglie bangladesi provenienti dalla stessa città e cercavano un uomo che inizialmente si era nascosto dentro il bar.