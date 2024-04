MESTRE - La quarta “vendetta” è finita nel sangue. Coltellate e botte in strada, con intervento di polizia, militari di “Strade sicure” e ambulanza per curare i feriti. E così si è sgretolato pure il quadro che ritraeva la comunità bengalese come una delle meglio integrate e rispettose della città. Tutto svanito in una manciata di giorni, da lunedì di Pasquetta a giovedì sera, quando la furia delle due fazioni in lotta si è nuovamente scatenata, stavolta nella zona di via Piave. Il bilancio è di quattro feriti a coltellate, di cui tre portati al Pronto soccorso dell’Angelo per le cure, e almeno altrettanti fermati dagli agenti arrivati sul posto, mentre ieri pomeriggio sono scattati diversi posti di blocco dei carabinieri in tutta la zona compresa tra via Piave e il Piraghetto.