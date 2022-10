TREVISO - Weekend da record per la città di Treviso. Il fine settimana ha registrato, tra centro storico e quartieri, un sostanziale sold out frutto della presenza di circa 200mila persone (110mila gli ingressi auto registrati dalla video sorveglianza cittadina) con parcheggi praticamente esauriti ovunque. A trainare l'ingente afflusso di turisti è stata soprattutto la sesta edizione della Tiramisù World Cup che ha monopolizzato tutto il centro del capoluogo tra l'attesa gara in piazza dei Signori e gli assaggi di dolce sotto la Loggia dei Cavalieri. Una manifestazione che ha portato a Treviso anche una troupe televisiva dell'emittente inglese BBC e il noto conduttore Pif che hanno voluto immortalare con le loro telecamere la vittoria del veneziano Giuseppe Salvador per la ricetta originale e della 18enne novarese Marina Summa per la ricetta creativa con il suo tiramisù con cialde di cannolo, scorza d'arancia candita e pistacchi. Il centro città ha poi ospitato anche la Mezza di Treviso che ha visto la partecipazione di 2mila atleti, tra cui il sindaco Mario Conte, che hanno potuto correre in totale tranquillità permettendo comunque a tutti di raggiungere Treviso grazie ad una viabilità interrotta solamente a tratti, tanto da non causare particolari criticità viste anche le informazioni fornite nei giorni precedenti la gara.

Le Fiere di San Luca

Le fiere hanno attirato anche ieri, 9 ottobre, migliaia di ragazzi e centinaia di famiglie, tra giostre e bancarelle dove puntuale è stata la presenza delle forze dell'ordine e della polizia locale che, insieme alla vigilanza privata messa a disposizione dagli organizzatori, ha permesso che anche ieri pomeriggio tutto si svolgesse senza problemi. Qualche disagio e malumore si è registrato invece tra i residenti per i parcheggi selvaggi dei visitatori, che continuano a occupare gli stalli riservati ai residenti e a posteggiare a ridosso delle abitazioni nonostante avvisi e transenne.

Le iniziative

«Abbiamo vissuto un altro grandissimo weekend - sottolinea Conte - La Tiramisù World Cup, la Mezza Maratona, il mercatino Mammart, la Mostrascambio all'ex Pagnossin, le Fiere di San Luca e gli altri appuntamenti organizzati fra centro e quartieri sono stati frequentati in massa da cittadini e visitatori. Parliamo di eventi ben organizzati, ma che trovano nella nostra città la location naturale». «Ad esempio, il tiramisù è il dolce trevigiano per eccellenza conosciuto in tutto il mondo e l'ottimo lavoro svolto da Francesco Redi con Twissen ha permesso di celebrarne nel modo migliore la bontà e le origini, portandolo a essere veramente un simbolo universale di Treviso tanto apprezzato quanto popolare. Vedere una fila lunghissima per gli assaggi del tiramisù dei campioni sotto la Loggia ci deve rendere tutti orgogliosi - continua Conte - Anche le Fiere di San Luca, tradizione radicata nel territorio, sono amatissime dalle famiglie così come merita un plauso l'ottimo risultato della Mezza di Treviso, a riprova della vocazione sportiva della nostra Treviso. Il tutto in un contesto ampiamente presidiato e sicuro, da polizia locale, forze dell'ordine, protezione civile e vigilanza privata. Insomma, una città piena è una città viva e anche in questo fine settimana, dove tutto è andato per il meglio, Treviso era più bella che mai».