Il labrador Rei cade in un dirupo per 20 metri: salvato dai vigili del fuoco

CRESPANO DEL GRAPPA - I vigili del fuoco hanno salvato Rei, un labrador, caduto in un dirupo per oltre 20 metri. Questa mattina, 17 luglio, Rei passeggiava tra i boschi con il suo padrone, nei pressi del Santuario Beata Vergine del Covolo di Crespano del Grappa. Ad un certo punto, forse attratto da qualche animaletto, è caduto in un dirupo per oltre venti metri. Il proprietario si è reso conto che non sarebbe riuscito a scendere per riportarlo in piano così ha chiamato i pompieri. Accorsi da Montebelluna con i volontari di Asolo, hanno fatto intervenire anche i colleghi di Treviso del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). È stata predisposta la calata e il recupero di un operatore che ha raggiunto Rei: l'animale, docile, si è lasciato imbragare. Non ha riportato ferite ma è stato comunque visitato da un veterinario sul posto. E dopo qualche coccola ha ripreso la passeggiata.

