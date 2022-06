Morto il cane eroe che salvò Erin Wilson da un leone di montagna: «Addio Eva, eri la mia luce»

È morta mercoledì mattina Eva, il cane eroe che ha salvato la sua padrona Erin Wilson dall'attacco di un leone di montagna durante un'escursione in California. È stata la stessa Erin su Instagram a dare l'annuncio della triste notizia: «Addio mia dolge ragazza. Eri il mio mondo, la mia luce, la mia migliore amica». Eva, femmina di pastore belga, è morta per le gravi ferite riportate il 16 maggio durante un'escursione con la sua padrona.

Erin Wilson, attaccata da un leone di montagna

Quel giorno Erin Wilson assieme alla sua fedele Eva stava effettuando un'escursione sul Big Bar Pass nella zona rurale del fiume Trinity, nord California, quando il leone di montagna l'ha attaccata all'improvviso. La Wilson ha raccontato al Sacramento bee che in quel momento Eva era senza guinzaglio, ancora poco distante dal furgoncino su cui viaggiavano e si è gettata contro il felino per salvare la sua padrona: hanno lottato per qualche secondo, poi il leone è fuggito lasciando il pastore belga sanguinante. Ferite profonde da cui il cane eroe non si è più ripreso.