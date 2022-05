E' morto Joy, il cane salvato dalle acque del lungomare di Muggia

MUGGIA - Nonostante i soccorsi, il cuore di Joy si è fermato. Joy si è spento tra le braccia della famiglia che lo ha tanto amato in questi 17 anni. Il cane era stato salvato dai Vigili del Fuoco di Muggia il 6 maggio scorso, era caduto tra gli scogli finendo nelle acque del lungomare di Porto San Rocco e abbaiava disperato. Era stato un passante ad accorgersi dell'accaduto. I Vigili del Fuoco avevano subito portato Joy alla sede dell'Enpa di Trieste che purtroppo dà il triste annuncio sulla propria pagina Facebook: "Il nostro direttore sanitario, la dottoressa Diana Bartoli, e il collega, dottor Marco Lapia, presenti in struttura sono intervenuti immediatamente. Il cane completamente bagnato presentava una temperatura di 34,7 °C , era in evidente stato di debolezza e di età molto avanzata". Dopo le immediate cure, è stata rintracciata dai volontari dell'Enpa la proprietaria, il cui numero di telefono è stato cortesemente fornito da un altro medico veterinario non essendo presente in banca dati. Immediatamente la proprietaria si è recata in ambulatorio "per riabbracciare Joy, uscito inspiegabilmente da casa verso le 7 del mattino (in 17 anni non è mai successo), ed insieme hanno ripreso la via di casa. Buon cammino Joy e famiglia!".