CAERANO SAN MARCO - Tragicostradale poco fa a. Lo scontro, avvenuto in via San Marco poco fa, oggi pomeriggio 17 luglio, ha coinvolto un'e uno scooter. Il conducente della due ruote è morto. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente.