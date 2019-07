Schianto fra auto e moto nel pomeriggio: muore centauro di 53 anni, un ferito

VERONA - Tragico incidente oggi alle 14: nello schianto fra un'auto e una moto a Zevio (in via Toffanelle nuove) il centauro ha avuto la peggio ed è deceduto sul colpo. Si tratta di un veronese di 53 anni, di cui mnon è stato reso noto il nome.



L'automobilista invece è ferito e sotto choc: è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio.



Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA