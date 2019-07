Minorenne in moto si schianta contro un'auto: è in gravi condizioni

di Luca Pozza

PIOVENE ROCCHETTE - Un, residente in uno dei comuni della zona, è rimasto, anche se, in un incidente stradale avvenuto oggi, attorno alle 12, a Piovene Rocchette, in via Thiene. Secondo quanto ricostruito da una pattuglia del distaccamento di Piovene della Polizia Locale Alto Vicentino, che ha effettuato i rilievi, il giovane, diretto verso il centro del paese, per cause in corso di accertamento, è andato ad urtare contro la parte posteriore di una Fiat Punto condotta da una donna di 50 anni di Carrè, che stava svoltando a sinistra per accedere al parcheggio di un'attività commerciale.A seguito dell'urto il motociclista è volato sull'asfalto, riportando la frattura di una gamba e altre diverse contusioni. Soccorso da un'ambulanza del Suem 118 è stato poi trasportato all'ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove è stato subito sottoposto alle radiografie. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti per rilevare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche, che hanno dato esito negativo.