Bottiglie incendiarie lanciate contro una casa, indagano i carabinieri

ODERZO - Alle 4 di questa notte i Carabinieri della Compagnia di Conegliano sono intervenuti presso un'abitazione privata in via Mondini a Oderzo, dove ignoti hanno fatto esplodere alcuni ordigni incendiari improvvisati, verosimilmente di fattura artigianale, che hanno annerito le pareti esterne dell'abitazione. Due manufatti ancora integri sono stati rinvenuti sempre nelle adiacenze dell'abitazione in questione. Sul posto anche vigili del fuoco e artificieri per la messa in sicurezza dell'area. Nessun ferito. Indagini in corso a cura dei militari dell'Arma coneglianese con il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso.