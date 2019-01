Auto precipita nel burrone sul passo San Boldo: un ferito grave /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CISON DI VALMARINO -: è successo alle 11.30 di stamani, 2 gennaio, sul, all'altezza dell'ottavo tornante, da Tovena verso San Boldo.Il conducente, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed è finito nel dirupo. L'uomo che era alla guida, tra i 60 e i 70 anni, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni in ospedale a Treviso. Sul posto vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino.