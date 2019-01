La Punto slitta sul ghiaccio: giovane padovano si schianta contro una corriera

di Vittorino Bernardi

ARSIERO/PIOVENE - Doppio intervento questa mattina 2 gennaio sul territorio da parte della: il primo per un incidente tra un’auto e une il secondo per un ciclista che ha impattato contro un’auto.Poco prima delle 7.30 in centro ad Arsiero il 26enne V. S. residente in provincia dialla guida di una Fiat Punto nell'affrontare sulla Provinciale 350 la curva all'incrocio tra le vie Roma e Mazzini, in direzione di Trento, a causa delha perso il controllo del mezzo, invaso l’opposta corsia di marcia edel tragitto Lastebasse-Thiene, che stava viaggiando in senso opposto. Per l‘impatto fronte-laterale sul bus la Fiat Punto è girata su se stessa e ha finito la corsa contro il cordolo in cemento del marciapiedi. A causa del sinistro e della posizione dei veicoli la Provinciale 350 perin ambo le direzioni, con numerosi disagi, soprattutto da parte dei mezzi pesanti impossibilitati a percorrere strade alternative e dei pendolari perchè la corriera a causa dei danni ingenti non ha potuto proseguire la corsa. Il 26enne rimastoha rinunciato all’intervento del 118.Il secondo sinistro si è verificato a Piovene Rocchette attorno alle 12, protagonista ilche scendendo da Asiago in compagnia di un gruppo di amici nel transitare lungo via Gorizia, in direzione di Schio, supertata la rotatoria Largo Peugeot ha impattato contro una Fiat Panda condotta da C.G. di Piovene Rocchette che si stava immettendo nella rotatoria da via Libertà. Per l’urto il ciclista èsoccorso dai sanitari del Suem è stato trasportato al pronto soccorso di Santorso per le cure mediche del caso. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.