RONCADE - «Il fatturato del gruppo a fine novembre è arrivato a 20 milioni. Con una crescita tra il 7 e l'8%. E' stato un anno complesso. Non brillante, a causa dell'attuale panorama economico internazionale. Ma comunque positivo. E abbiamo fatto una serie di investimenti che devono produrre risultati: puntiamo a raggiungere quota 50 milioni di euro di fatturato nel giro di tre anni». E' Tiziana Zanatta, direttore finanziario, a indicare i nuovi orizzonti di Aton, azienda con base a Villorba specializzata in software gestionali per la logistica, la distribuzione e la vendita. L'occasione è stata l'evento di fine anno organizzato ieri nella "serra" di H-Farm a Roncade. Giorgio De Nardi, fondatore del gruppo, non c'era. Il Covid l'ha costretto a collegarsi da remoto. «Sono 35 anni che ci troviamo per Natale ha detto ed è la prima volta che non ci sono». Niente di grave: l'isolamento è precauzionale.

I DATI

GLI OBIETTIVI

Così la palla è passata a Zanatta. Quest'anno il gruppo Aton registra 18 milioni di ordinato ed Ebitda a 1,7 milioni. Tra i clienti ci sono colossi della moda, del food e di reti retail come Moncler, Benetton, Ovs, Galbani, Granarolo, Segafredo. Dagli Stati Uniti all'Australia, passando per l'Africa. Tra le altre attività, spicca la collaborazione con l'Onu per le missioni di peace-keeping in zone di guerra. La nuova svolta aziendale è stata prevista per il prossimo triennio, dal 2024 al 2026. «Puntiamo a un fatturato da 50 milioni e a un Ebitda da 20 milioni ha scandito il direttore finanziario l'obiettivo è ambizioso ma realizzabile. Stiamo per chiudere nuovi progetti». I collaboratori di Aton sono complessivamente 235. Solo nell'ultimo anno ci sono stati 44 nuovi ingressi, per un aumento del 10%. In più, è decollata la prima edizione dell'Academy per formare e inserire in azienda nuovi talenti.«Siamo impegnati in transizioni sia tecnologiche che nei prodotti. E a breve arriveremo ad averne un pronto che dovrà aprire le porte alle vendite specifica Zanatta Ci sarà un duro lavoro da fare per raggiungere questi obiettivi. Ma vogliamo diventare l'azienda più attrattiva e più sexy d'Italia». Poi, Sebastiano Zanolli, già braccio destro di Renzo Rosso nel gruppo Diesel, specializzatosi nel campo della motivazione e della collaborazione. Nella "serra" ha introdotto la nuova esperienza dell'Academy, la "bottega formativa" di Aton. In particolare, sono stati selezionati 10 giovani per diventare assistenti tecnici. Sono già state rilasciate oltre 1.000 certificazioni, soprattutto a laureati triennali in economia, ingegneria e discipline umanistiche. L'età media è di 27 anni. Se lo sguardo è rivolto al futuro, non può essere diversamente.