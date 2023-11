ODERZO (TREVISO) - Dal 2016 Andrea Leonardi è direttore per il mercato Italia di New Holland, il secondo più grande produttore al mondo di macchine agricole. Se i trattori giallo-blu sono notissimi e con loro vendemmiatrici e mietitrebbie, pochi sanno che dalla città opitergina arriva il business director per l’Italia, laurea in legge all’università di Ferrara, un master al Cuoa Business School e una carriera iniziata alla Felisatti Elettroutensili nel 2006. Dopo esperienze come export area manager in diverse aziende, Leonardi è approdato alla New Holland.



LA CHIAMATA

«Quando ho avuto la possibilità di andare a lavorare a Ferrara – racconta – ho colto subito quella che era una straordinaria opportunità per un importante cambio di vita. All’epoca viaggiavo moltissimo e volevo provare a fare un diverso percorso di crescita». A Oderzo la sua famiglia è nota: il papà Salvatore Leonardi è stato a lungo segretario comunale. «Sono entrato in New Holland nel 2013 – prosegue il manager – per me occuparmi di questi trattori, di queste macchine agricole che sono esportate in oltre 170 paesi del mondo, è motivo di profondo orgoglio. Nel 2016 l’allora business director per l’Italia Marco Mazzaferri ha lasciato l’azienda e il top management di New Holland ha deciso di affidare a me l’ incarico. Ho accolto questa sfida con entusiasmo. Da allora seguo per il mercato italiano tutto il business inerente il nostro portafoglio prodotti». Si va ad esempio dai notissimi trattori blu, alle macchine da raccolta, come le vendemmiatrici, le mietitrebbie, le presse sia quadrate che rotonde (per ottenere le balle di fieno o di paglia), agli aratri fino alle macchine movimento terra. Macchine agricole che rendono più agevole il lavoro venendo incontro ala mancanza di manodopera. «Non si trovano, per esempio, più persone per la raccolta dell’uva ed ecco che sempre più aziende si affidano alle nostre vendemmiatrici. Le macchine sono dotate di sensori ottici in grado di distinguere il grado di maturazione degli acini separandoli di conseguenza».