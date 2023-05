TREVISO - Si apre una nuova sfida mondiale per il team di robotica del Planck. A ottobre la squadra composta da 22 ragazzi è attesa a Singapore, sede della prossima competizione intercontinentale. Per volare verso l’altro capo del mondo, però, servono soldi. E la scuola di Lancenigo lancia un appello alle aziende. «Stiamo definendo i dettagli del programma per poter avere dei riferimenti precisi -spiega la preside Emanuela Pol- ma di certo non possiamo aspettare l’inizio del prossimo anno scolastico». Qualcuno si è già fatto avanti spontaneamente. È il caso della Gasparini Industries di Istrana. E altre imprese sono pronte a fare da sponsor. A quanto bisogna arrivare? L’anno scorso una ventina di aziende avevano messo assieme 50mila euro per consentire alla squadra di raggiungere Houston, dove era entrata nella top 10 mondiale di robotica. L’indice di grandezza è lo stesso.



DUE GIORNI DI FESTIVAL

Ma questo non è l’unico orizzonte. Il Planck sarà anche tra i protagonisti della terza edizione del Festival dedicato all’intelligenza artificiale che andrà in scena il 26 e 27 maggio nella barchessa di villa Giovannina a Villorba. L’evento organizzato da BiblioTreviso e dal Comune continua a crescere. La prima giornata si aprirà con Victoria, il nuovo simulatore dell’Usl della Marca, che riprodurrà il quadro di un parto spontaneo in seguito a un trauma in un teatro di guerra. L’esposizione comprenderà anche sistemi intelligenti di assistenza alla guida e strumenti smart per la salute. Dopodiché Angelo Anglani, tenente colonnello dell’Aeronautica militare, parlerà di come l’intelligenza artificiale ha cambiato le strategie belliche. Nel pomeriggio andrà in scena un confronto tra la sanità pubblica e quella privata con Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl, il dottor Antonio Antico, Vincenzo Papes, ad del Centro di Medicina, Luisa D’Andrea e Matteo Pilotto. E subito dopo si farà il punto sulla domotica nelle case di riposo con Giorgio Pavan e Oscar Zanutto dell’Israa. La giornata del 27 maggio si aprirà con un focus su cyber-sicurezza, metaverso e ChatGpt. Seguita da una tavola rotonda sulle nuove professioni. La mattina, poi, verrà chiusa da un confronto su intelligenza artificiale ed etica tra Luciano Franchin, anima del festival, e le studentesse del Planck di Villorba. Fino all’incontro conclusivo, tenuto dallo stesso Franchin e da Paolo Ruggieri. «Si tratta di un festival che non ha eguali in Italia -sottolinea Franchin- l’obiettivo principale è parlare di intelligenza artificiale in modo diretto, non per forza accademico, per consentire la più ampia formazione possibile». Sulla stessa linea anche il sindaco Francesco Soligo: «Ormai usiamo l’intelligenza artificiale tutti i giorni -tira le fila il primo cittadino di Villorba- ed è opportuno parlare dei pro e dei contro. Per cercare di governare questo nuovo fenomeno al meglio, senza limitarsi a subirlo».