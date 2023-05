Gli studenti del Planck campioni europei di robotica

VILLORBA - Il robot costruito dal Planck ha vinto due premi alla First Tech Challenge di Lione, competizione dedicata alla robotica che coinvolge gli studenti di tutta Europa.

Nel fine settimana dal 12 al 14 maggio, 32 ragazzi del liceo e dell'Itis, guidati dalla professoressa Monica Disarò, si sono confrontati con i loro colleghi provenienti da tutta Europa aggiudicandosi i premi “Winning Alleance” e “Prix Innovation Award”. Il robot metallico del Planck, capace di muoversi e agire sia in autonomia che telecomandato, ha potuto misurarsi nelle diverse competizioni distinguendosi tra 18 squadre europee partecipanti.

«Competizioni come questa, che permettono di cimentarsi in settori strategici ed innovativi per lo stesso mondo del lavoro - commenta la Dirigente Emanuela Pol - offrono a studenti e docenti coinvolti , ma anche a tutta la comunità professionale del Planck, l'occasione di stare al passo con le novità tecnologiche e di farlo in forma ludico-sportiva, appassionando i ragazzi e permettendo loro di costruire competenze per il futuro».

Ora l'istituto cerca sponsor per finanziare la sfida che porterà il team degli studenti fino a Singapore, dove nell’ottobre prossimo rappresenterà l’Italia alla First Global Innovation.