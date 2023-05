di Lucia Russo

TREVISO - E' arrivato Bob, il robot cameriere "neo assunto" del locale Signore&Signori. Oggi, 9 maggio, nonostante il locale fosse chiuso, tutti erano lì per accogliere il nuovo "dipendente". Tanto l'entusiasmo e lui, già dalle prime prove si è dimostrato scattante e veloce, capace di raggiungere tutti i tavoli dopo la mappatura dell'area. Un servizio veloce che, come ha ribadito anche oggi il titolare Luca Marton «non sostituirà i camerieri ma eviterà loro di correre avanti e indietro dalla cucina. Serve a migliorare le condizioni di lavoro del personale, riduce la manovalanza». Il costo del robottino è di 20mila euro e l'acquisto è stato fatto attraverso la Warm srl di Carbonera (unico distributore del Veneto e uno dei pochi d'Italia) ed è completamente personalizzabile come ha sottolineato Leonardo Fontana.