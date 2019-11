di Lucia Russo

CASTELFRANCO - Alberto Antonello è in via di miglioramento. Tanto che i medici hanno intrapreso il percorso di risveglio dalla sedazione con progressivi tentativi. Ma quando il 19enne, rimasto gravemente ferito nell’incidente di Musile in cui ha perso la vita la fidanzata Giulia Zandarin , è uscito dal coma farmacologico, ha iniziato subito a chiedere di lei, notizia diffusa anche da “La vita in diretta” il programma di Rai Uno che si sta occupando di questa vicenda.E’ stato proprio il padre Franco a confermare che Alberto è stato svegliato per alcuni minuti nei quali è apparso vigile, chiedendo dove fosse e soprattutto chiedendo di continuo notizie di Giulia in un crescendo di agitazione che ha costretto i sanitari a procedere a una nuova sedazione. Non sono però stati diffusi nuovi bollettini