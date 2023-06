Spari alla prof, promossi col 9 in condotta: gli ispettori del ministero già a Rovigo

ROVIGO - Ispettori del Miur all'Istituto Viola Marchesini mandati dal ministro Valditara dopo la promozione con il 9 in condotta decisa dal Consiglio di classe degli studenti che nei mesi scorsi avevano sparato in classe in un occasioni con una pistola ad aria compressa contro la docente Maria Cristina Finatti (sfiorandole un occhio), nel frattempo spostata a insegnare in un'altra classe dello stesso istituto.

Gli ispettori sono già a Rovigo e secondo le indicazioni del ministro, hanno chiesto spiegazioni dettagliate alla dirigente scolastica e agli insegnanti sulla vicenda che ha avuto risonanza nazionale con un'opinione pubblica schieratasi in larghissima maggioranza contro la linea della scuola. Tra l'altro, sulla stessa vicenda, il ministero aveva già chiesto e ottenuto una relazione in precedenza.