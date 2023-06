Rovigo. Spari in classe alla prof, i due studenti sono stati promossi con 9 in condotta Video

ROVIGO - Ricordate la professoressa di Rovigo impallinata dagli studenti in classe, con tanto di video sui social nel quale si sentivano risate e sghignazzate? Ebbene, a fine anno scolastico i due alunni (quelli coinvolti sono 5 in totale) che spararono all'insegnante di Scienze Maria Cristina Finatti sono stati promossi, e non una promozione qualsiasi, hanno ricevuto 9 in condotta. Secondo il Corriere della Sera, la professoressa Finatti invierà una lettera al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Di sicuro c'è da capire come sia stato possibile questo risultato, un voto così alto in condotta, mediamente riservato a chi mantiene un comportamento impeccabile a scuola.

Il video choc degli spari in classe

Quel giorno di ottobre 2022 scoppiò un putiferio all'interno dell’Itis Viola Marchesini di Rovigo, le immagini registrate nel video poi postato per prendere in giro la prof parlano chiaro. Ne seguì un mare di polemiche, interventi in tv della docente, scuse mai arrivate, o tardive. E la conclusione della vicenda è quella di oggi.

Accesso ai documenti scolastici sulle valutazioni

Gli avvocati che rappresentano la professoressa Maria Cristina Finatti chiederanno di accedere ai documenti scolastici sulle valutazioni di fine anno della prima classe dell’Istituto professionale diretto dalla preside Isabella Sgarbi. I legali Tosca Sambinello e Nicola Rubiero intendono inoltre verificare se le annunciate sospensioni degli alunni coinvolti siano state effettiva.