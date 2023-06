Spari in classe e studenti promossi. Il ministro Crosetto si scusa con un post su Twitter: «Persa un'occasione di educare»

ROVIGO - Promossi con 9 in condotta, questa la sorte per due dei 5 ragazzi coinvolti nel caso degli spari in classe alla prof Maria Cristina Finatti di Rovigo. È di oggi infatti la notizia dei risultati scolastici degli alunni, i due che furono gli esecutori materiali del gesto. E per questo il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiesto scusa su Twitter: «I ragazzi che hanno sparato con proiettili finti alla professoressa sono stati promossi. Con 9 in condotta. Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un'occasione. Chiedo scusa, da semplice cittadino, a titolo personale, all'insegnante».

