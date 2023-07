I big del Rosolina Beach Festival: Marco & Pippo, Umberto Tozzi e Mr. Rain

ROSOLINA - Tre giorni di spettacoli in riva al mare sul palco di Piazzale Europa in occasione del Rosolina Beach Festival. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, patrocinato dal Comune in collaborazione con DuePunti Eventi e Radio Company, parte stasera con lo spettacolo "Simpi the best", del trio comico padovano Marco & Pippo.

Il gruppo, composto da Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Guadagno, porterà in scena tutti i personaggi con cui è diventati conosciuto e amato dal pubblico, in particolare quello social.

Non si contano le centinaia di migliaia di visualizzazione che vanta uno dei loro personaggi più riusciti, l'assessore Ciano Contin, impegnato nelle esilaranti telefonate alle prese con politici e vip. Ci sarà spazio per gag, rigorosamente in dialetto veneto, che coinvolgeranno il pubblico in uno show che si preannuncia già imperdibile e adatto a tutta la famiglia, senza mai cadere nella volgarità e che, anzi, si basa proprio sulla capacità interpretativa del trio, in grado di mescolare l'improvvisazione al teatro comico, con l'aiuto di video e canzoni che faranno da cornice, in modo da immergere ancora di più lo spettatore nel variopinto repertorio di personaggi che Marco & Pippo porteranno sul palco di Rosolina Mare



I DUE CONCERTI

Domani sarà poi il turno del grande cantautore Umberto Tozzi con il "Gloria Forever". Lo storico artista riproporrà dal vivo i più grandi successi che hanno segnato un'epoca, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo: da "Gloria" a "Ti amo", da "Si può dare di più" a "Gente di mare". Questo tour, caro a Tozzi poiché gli ha permesso di tornare a suonare in Australia a distanza di anni con ben 5 date sold-out, ha compreso numerosi altri concerti in tutto il resto del mondo, dal Belgio al Canada, percorrendo tutti gli Stati Uniti, dove gode di un particolare successo grazie alle cover che sono state incise da innumerevoli artisti della sua canzone più celebre.

Venerdì concluderà il festivalil rapper bresciano Mr. Rain, rivelazione del Festival di Sanremo con il brano "Supereroi", che gli ha permesso di guadagnare il terzo posto e il disco di platino. Mr. Rain ha all'attivo oltre 700 milioni di streaming e la recente partecipazione sul palco dell'Ariston gli ha consentito di farsi conoscere ancora di più, scalando in breve tempo tutte le classifiche Spotify, Apple Music, Amazon e iTunes.

Biglietti on line su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e la sera dello spettacolo.