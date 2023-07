Biglietti a ruba per il "Notti sonore festival": arrivano i Rockets e i Pink Sonic

​BADIA POLESINE - Fervono i preparativi a Badia Polesine per il "Notti sonore festival" in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La tre giorni di musica porterà nella città altopolesana i Rockets, i Pink Sonic e i Palasport che si esibiranno nella cornice del grande piazzale a ridosso del centro cittadino. Gli show andranno in scena nelle serate del 28, 29 e 30 luglio, per un evento organizzato da Ke spettakolo srl, con la collaborazione della Pro Loco e dell'associazione Elviras, il patrocinio del Comune e il sostegno dei due sponsor principali, Ruthinium e Borsari.

IL PROGRAMMA

Il programma di "Notti sonore festival" prenderà il via venerdì 28 con lo show dei Palasport, premiati dai Pooh come miglior tributo italiano. La serata seguente, sarà la volta dei Pink Sonic, il tributo europeo ai Pink Floyd. Per chiudere, domenica 30, toccherà ai Rockets, la band francese, che proporrà hit come "Galactica", "On the road again, "Elecritc delight" e il nuovo disco "Alienation". Le tre date saranno a pagamento, ma sono state previste agevolazioni per i residenti con un "prendi 2 paghi 1" e gli over 60, come anticipato nel corso della presentazione della kermesse. «Per i Pink Sonic sono disponibili gli ultimi settori e quelli laterali, mentre per quanto riguarda i Rockets siamo a più della metà dei posti, che sono comunque 3mila, ma anche i Palasport rappresentano un appuntamento importante dato che parliamo di un gruppo che ha cantato ai concerti di Roby Facchinetti e Dodi Battaglia aggiorna Barbara Cocco, Ceo di Ke spettakolo . Anche la cittadinanza badiese sta rispondendo dato che in molti hanno aderito sfruttando le promozioni. Inizieremo a montare il palco giovedì 27 e nelle serate seguenti, a partire dalle 18.30, via Migliorini sarà chiusa, mentre potranno accedere i possessori di biglietto e coloro che vorranno acquistare i tagliandi. Oltre ai due main sponsor, Borsari e Ruthinium, avremo anche il sostegno tecnico di Bedendo prefabbricati e Costruzioni Fioratto: un segnale positivo».

I BIGLIETTI

I biglietti per le serate sono disponibili online sul circuito Vivaticket, al negozio Blu musica di Badia, e la sera stessa degli spettacoli, salvo sold out. All'interno dell'area spettacoli sarà anche allestito un punto ristoro gestito dalla Pro loco, attivo dalle 18.30 circa, mentre i concerti prenderanno il via intorno alle 21.30. Si può comunque contattare la mail www.kespettacolo.it o info@kespettacolo.it.