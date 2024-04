Concerti sulle mura di Treviso. Suoni di Marca compie 34 anni e festeggia con 16 serate gratuite. Ad aprire il Festival saranno i Santi Francesi

TREVISO - I Santi Francesi aprono il festival Suoni di Marca. La kermesse musicale più attesa del trevigiano quest'anno spegne 34 candeline e fa "festa grande" con 16 serate, da venerdì 12 a sabato 27 luglio con musica dal vivo, cibo e artigianato sulle mura di Treviso.

Il festival torna senza biglietti, con tutti i concerti aperti

Un festival pensato per la famiglia, e più in generale per un pubblico di tutte le età, con una grande proposta varia dall’intrattenimento alle zone relax accessibili a tutti, dalla musica live sui palchi San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta, agli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto, fino all’Area Bimbi. Si tratta di un ritorno in grande stile alla formula classica che ha contraddistinto il festival: concerti a ingresso libero, senza alcun biglietto o prevendita, a differenza dell’anno scorso, mantenendo comunque l’idea del contributo responsabile agli ingressi dell’area del Festival sulle Mura.

I grandi nomi

Nel corso delle prossime settimane verranno annunciati i principali artisti che si esibiranno sul palco San Marco, struttura che nel corso delle passate edizioni ha ospitato grandi della musica italiana e mondiale come Ian Anderson dei Jethro Tull, Franco Battiato, i Lacuna Coil, la Premiata Forneria Marconi, Willie Peyote, La Rappresentante di Lista, Carmen Consoli, Leeroy Thornhill dei Prodigy. A inaugurare Suoni di Marca 2024 saranno i Santi Francesi, già protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie alla loro hit L’amore in bocca e il rinomato duetto con Skin degli Skunk Anansie, e vincitori della sedicesima edizione di X Factor nel 2022 e di Sanremo Giovani nel 2023. Dopo l’annuncio del tour nei club per il prossimo autunno, il duo piemontese acclamato da critica e pubblico è pronto a calcare i palchi dei festival estivi di tutta la penisola per portare in giro uno spettacolo elegante, romantico e ricco di “suggestioni senza meta”. In pochissimo tempo la voce di Alessandro De Santis si è già contraddistinta in quanto una delle più iconiche all’interno del panorama nazionale, messa in risalto dalle produzioni di Mario Francese, forti di uno stile formale e timbrico lontano dalle soluzioni “facili” da tormentone e da cui emerge una sostanza carica di personalità e unicità.