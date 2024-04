PORTO TOLLE (ROVIGO) - C'è anche il ristorante Marina 70 tra le 7 attività della provincia che hanno ottenuto il riconoscimento luogo storico del commercio veneto. Il locale che deve il suo nome al luogo in cui il 4 novembre 1966 ci fu la nota rotta a mare che alluvionò l'isola della Donzella (insieme a quella di Polesine Camerini e di Ca' Venier da origine al comune di Porto Tolle) è da più di 40 anni un punto di riferimento della ristorazione deltina e non solo. Una vera e propria impresa a conduzione famigliare che deve la sua origine all'iniziativa imprenditoriale di Berto Boscolo Morosini, pescatore nato nel 1915 noto come "il poeta pescatore" per la sua passione per la poesia. Negli anni 60 Berto Boscolo costruì la prima baracca in legno sulla spiaggia dell'isola del Bastimento, dando così il via alla ristorazione estiva che ancora oggi è possibile trovare nei lidi di Barricata e Boccasette. Visto il progressivo insabbiamento dei fiumi e la difficoltà di raggiungere lo scanno, Boscolo alcuni anni dopo trasferì il chiosco lungo la strada panoramica della Sacca trasformandolo nel giro di alcuni anni in un ristorante a pieno titolo proponendo un menù in cui la tradizione incontra l'innovazione nel pieno rispetto dei prodotti ittici, per lo più locali.

Il ristorante Marina 70, pioniere del turismo del Delta

Padre di ben 8 figli, quattro di questi Bruno, Pasquale detto Lilio, Rolando e Remigio hanno portato avanti l'avventura imprenditoriale che attualmente è guidata da quest'ultimo con la moglie Sonia Mancin e la nipote Stefania, figlia di Pasquale. «Nostro padre fu pioniere del turismo del Delta - ricorda il figlio Remigio Boscolo -. Ha iniziato la sua attività di ristoro stagionale chiamata Onda Marina negli anni sessanta alla spiaggia di Bastimento, e fu sempre lui ad intuire le potenzialità di questo luogo dove a partire dal 1979 prese forma Marina 70 che da semplice punto ristoro divenne un ristorante aperto tutto l'anno».

Il riconoscimento Luoghi storici del commercio della Regione Veneto

Tante le soddisfazioni che la famiglia Boscolo si è tolta in questi anni per questa attività che è diventata un punto di riferimento non solo per il turismo, ma pure per chi cerca un luogo adatto per il proprio banchetto cerimoniale. A questi successi ora si aggiunge l'iscrizione nell'elenco dei Luoghi Storici del Commercio della Regione Veneto. Plauso per questo nuovo traguardo arriva dall'amministrazione comunale con il sindaco Roberto Pizzoli che commenta: «Un doveroso riconoscimento a chi con il suo lavoro e la sua passione contribuisce da più di quarant'anni a sostenere il tessuto economico di Porto Tolle». Soddisfazione anche per l'assessore al commercio Tania Bertaggia: «Marina 70 non è solo il nome di un ristorante, ma racchiude una molteplicità di elementi. Infatti è storia del territorio, si inserisce in un contesto ambientale unico, è sinonimo di famiglia, di capacità imprenditoriale, di arte, di amicizia. Dunque esprime nel senso pieno il riconoscimento di luogo storico del commercio. Un plauso va ai titolari del ristorante che nel corso di tanti anni di attività hanno creato e mantenuto viva questa splendida realtà di ristorazione».