ODERZO (TREVISO) - Non riapre, al momento, il ristorante Quattro Corone , storico locale che si trova in via Francesco Dall’Ongaro, a due passi da piazza Grande. Ufficialmente è chiuso per ferie, ma il problema è la mancanza di personale. L’ha precisato lo stesso titolare Andrea Marchesin in un avviso che è apparso nei social: « Purtroppo per mancanza di personale siamo costretti a chiudere per un breve periodo ». La ristorazione, ormai, vive un periodo difficile . Il “cercasi personale” - che siano camerieri, cuochi, pizzaioli, e altre figure per il comparto - diventa sempre più complicato. Una situazione che già in diversi gestori si ritrovano ad affrontare. Perchè, paradossalmente, il settore sembra aver recuperato il gap venutosi a creare con il Covid , q uando a causa delle chiusure forzate tanti locali avevano faticato a ripartire. «E’ una situazione – spiega Dania Sartorato, presidente dell’Unione provinciale Confcommercio – che sta ritornando ai livelli di pre Covid. Basti pensare che oggi, per uscire a pranzo o a cena, è sempre consigliabile prenotare altrimenti si rischia di non trovare posto».



IL LUOGO

Il ristorante Quattro Corone è uno dei luoghi cult di Oderzo. E’ nel cuore cittadino, presenza storica fin dall’Ottocento; è molto amato dai clienti, sia per le specialità che propone, vi si ritrovano anche i piatti della tradizione veneta, sia per il suggestivo plateatico che viene allestito nella bella stagione, con i tavoli all’esterno a pochi passi da piazza Grande. «Queste difficoltà nel trovare personale non sono comunque specifiche della ristorazione – prosegue la presidente Sartorato -. Oggi tutte le aziende faticano nel reperire capitale umano. Le cause sono sicuramente molteplici. C’è stato il Covid, con le chiusure molti dipendenti si sono trovati un altro lavoro e non sono più ritornati nel settore. C’è il calo demografico che si fa sentire, mancano i giovani, proprio non ci sono i numeri. Quand’anche ci sono, o studiano, o comunque non hanno quell’attitudine che avevano i ragazzi di un tempo, che si trovavano un lavoretto per pagarsi il motorino e l’auto. Le famiglie non sono più numerose come un tempo, la situazione economica è certo migliore rispetto a trent’anni fa».