Fascismo a tavola, un ristorante elogia Mussolini e inneggia al Ventennio: i «medaglioni del duce» tra i piatti forti

In Italia esiste un ristorante «nero» e nostalgico del fascismo. Il menù ammicca al duce e la clientela è per lo più amante del Ventennio più buio della storia d'Italia. Non è il primo e non sarà di certo l'ultimo ma il Federale è di sicuro uno dei più longevi. Si trova ad Artena ed è un'istituzione a gestione familiare, in attività da svariati decenni, un posto con una cucina anni Ottanta e un menu chilometrico.