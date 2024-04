Camerieri e pizzaioli in nero, maxi multa per il ristorante di Lendinara dopo il controllo della Finanza

LENDINARA (ROVIGO) - Tre lavoratori in nero in un ristorante-pizzeria di Lendinara: è scattata la multa. La guardia di finanza di Rovigo ha effettuato diversi controlli in tutta la provincia in materia di lavoro nero.

E a Lendinara hanno scoperto che in un locale lavoravano tre persone senza contratto, con mansioni di camerieri e pizzaioli.

La multa può andare dai 1.950 ai 11.700 euro per lavoratore. I finanzieri hanno inviato una comunicazione anche alla Direzione territoriale del lavoro di Rovigo per l'eventuale sospensione dell'attività imprenditoriale, dato che i lavoratori in nero superavano il 10% del totale.

Nel complesso, da inizio anno sono stati eseguiti 14 controlli che hanno permesso di scoprire 11 lavoratori irregolari o in nero.