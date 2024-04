Orgiano. Lavoro nero, in 5 senza contratto: maxi multa al titolare del locale

ORGIANO (VICENZA) - Cinque lavoratori in nero, maxi multa al titolare del locale. Nei giorni scorsi i finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina hanno effettuato un controllo in un esercizio pubblico di Oriago.

Così hanno scoperto che da inizio anno parte del personale lavorava senza alcun contratto o tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale.

Quando le fiamme gialle sono arrivate al locale hanno trovato cinque lavoratori in nero. Il titolare riceverà una sanzione che può andare da un minimo di 9 mila a un massimo di 54 mila euro. Inoltre, dovrà mettere in regola tutti i suoi dipendenti. Non solo, nel mese di settembre dello scorso anno non sono state versate le ritenute d'acconto sul pagamento agli impiegati regolarmente assunti.