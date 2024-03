​Venezia. Il Cipriani alla Giudecca riparte il 4 aprile. Dj ed eventi ogni domenica

VENEZIA - Tempo di riaperture per gli alberghi che avevano chiuso per la stagione invernale. Tornerà operativo il 4 aprile il Belmond Hotel Cipriani alla Giudecca.

L'albergo nei giorni scorsi ha annunciato il ritorno in Italia della Chef Vania Ghedini, che, dopo un'esperienza pluriennale con i fratelli Alajmo al ristorante Sesamo di Marrakesh, assumerà il ruolo di Head Chef di Oro, ristorante con una stella Michelin all'interno dell'iconico albergo veneziano, lavorando sotto la visionaria direzione creativa del celebre Chef Massimo Bottura.

L'hotel Cipriani è un punto d'incontro iconico per celebrità, politici e letterati, votato nel 2023 come "miglior hotel al mondo" dal sito francese "Le liste", guidato da Hèlène Pietrini, l'ex direttrice della guida internazionale "The World's 50 Best Restaurants".



LA STORIA

É stato acquisito nel 2019 da Belmond Hotel, del gruppo Lvmh ed è uno degli alberghi extra-lusso di Venezia preferiti dalle star. Raggiungibile solo dall'acqua, il che lo rende perfetto per chi non vuole essere disturbato dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Dotato di una piscina olimpionica, di una spa, di alcuni campi da tennis e di tre ristoranti, il Cipriani non è solo la location scelta da Salma Hayek e il marito François-Henri Pinault per le loro nozze (celebrate nel 2009), ma anche uno degli hotel preferiti di Angelina Jolie e Jack Nicholson, ormai di casa da queste parti. Nel settembre 2014 era stato anche scelto da George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin per il pranzo del loro matrimonio e l'ospitalità dei molti invitati alla cerimonia.

Noto per intrattenere ospiti del mondo dello spettacolo e del cinema, l'albergo è ai vertici della scena culturale veneziana anche in occasione della Biennale Arte e della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.



L'ARTE

In questo contesto è da intendersi la presenza dell'artista francese Daniel Buren che sarà assoluto protagonista della terza edizione di "Mitico", la collaborazione artistica annuale che coinvolge Belmond e la Galleria Continua, avviata nel 2022 per avvicinare arte e ospitalità negli hotel del gruppo. Una delle sue installazioni site-specific sarà ospitata infatti al Cipriani. Da fine aprile la domenica saranno inoltre organizzati una serie di eventi al ristorante Il Porticciolo, e non mancherà l'intrattenimento con dj-set.

F.Rep.