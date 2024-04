VILLAMARZANA - «Abbiamo dovuto rinviare di un anno la riapertura del risto-pub-pizzeria Gli aerei, in quanto ci sono state tante problematiche da risolvere». Gianluca Bertin, proprietario di uno dei locali più incredibili mai creati in Italia, racconta quanto è successo negli ultimi due anni, ossia da quando ha acquistato all'asta fallimentare, il Michelangelo Da Vinci Airplane's. «È vero che sul finire dell'inverno del 2022 avevo dichiarato che nella primavera del 2024 avrei riaperto gli Aerei di Villamarzana con una grande festa - ricorda Bertin - però non avevo fatto bene i conti con tutta la situazione ereditata. Questi due anni mi sono serviti come prima cosa a tenere distanti i vandali, che da quando il locale di Gigi Stecca era stato chiuso, ossia una decina di anni fa, si erano divertiti non solo a saccheggiare ogni angolo di questo posto, ma avevano anche rubato la cucina per intero, con annesse vettovaglie di ogni genere. È stato quindi chiamato il custode Florian che da due anni mi sta garantendo più sicurezza. Inoltre, dopo avere liberato l'enorme parcheggio da tutte le erbacce cresciute, si è pensato a ripiantare fiori e alberi, cercando di rendere un po’ più accogliente l'ingresso. Finita tutta la parte della manutenzione ordinaria, abbiamo iniziato a pensare ai lavori da fare all'esterno. È stato rimosso un vecchio elicottero rosso, in quanto era stato completamente distrutto. Al suo posto creeremo uno spazio maggiore per il divertimento estivo. Anche la piscina sarà rimossa e sostituita con una cascata scenica illuminata dalle luci. I due aerei saranno completamente chiusi, in quanto sono diventati inutilizzabili e così eviteremo di continuare a pagare l'Imu al Comune di Villamarzana».

PROBLEMA TRIBUTI

In ballo, infatti, ci sono ben 650mila euro che Bertin dovrebbe versare al Comune, proprio per l'occupazione dei due aerei. «Stiamo lavorando con l'amministrazione comunale per cercare di venire a capo della situazione, in maniera tale da arrivare a pagare la metà, facendo le cose in regola. Per questo anche la casa che era stata costruita verrà chiusa. Al momento stiamo finendo la braceria, cui seguiranno gli ex spogliatoi esterni e tutta la parte interna. Il recupero delle due statue, anch'esse oggetto di atti vandalici, al pari della copia dell'Ultima cena, saranno affidate a un'artista locale. L'ex discoteca Il Convento verrà convertita in uno spazio per cerimonie di vario genere, avendo una capienza di circa 300 posti».

Bertin rimanda gli appassionati degli Aerei alla primavera del 2025. «Tra aprile e maggio del prossimo anno saremo finalmente aperti. L'operazione finora mi è costata sui 450mila euro, ma al termine so che avrò superato il milione, anche perché nel frattempo sono aumentati i costi delle materie prime».

Ci sono anche le curiosità. «Lo scorso ottobre abbiamo avuto la visita della troupe di Discovery channel, giunta da Londra: è rimasta qui un giorno per realizzare un docufilm della durata di mezz'ora, che sarà presentato a ottobre di quest'anno». Uno dei locali polesani più famosi di sempre è quasi pronto a tornare agli antichi splendori. Il Michelangelo Da Vinci Airplane's, situato lungo la Transpolesana in direzione Verona-Rovigo, al confine tra Fratta e Villamarzana, ha ancora numerosi lavori di recupero da fare. Gli Aerei, questo il nome abbreviativo con il quale il noto locale è conosciuto in tutta Italia, sono stati inaugurati nel 2000. Nel 2015 la pizzeria-birreria è stata dichiarata fallita, con i battenti chiusi nel 2014. Il mastro birraio di Costa, Gigi Stecca, aveva costruito una sorta di aeroporto con tanto di piscina, discoteca e un ex casolare di campagna, diventato una sorta di museo dedicato a Michelangelo Buonarrotti e Leonardo Da Vinci.