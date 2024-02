CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Flavio Briatore è arrivato al ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo, che gestisce da quest’inverno. La visita è dei giorni scorsi, ma il tamtam mediatico dei canali social si è attivato ieri, anche per le fotografie che lo stesso Briatore ha postato sul proprio profilo Instagram.

Proprio da quelle foto, scattate davanti al ristorante, con lo staff, il personale che vi lavora, e con Daniela Santanchè, ministra per il Turismo, emergono alcuni dettagli, che datano la visita. Sullo sfondo c’è la pista di sci Olympia delle Tofane, nel tratto finale, delle Pales de Rumerlo: si vedono ancora bene le reti di protezione, collocate durante le gare di Coppa del mondo di sci alpino paralimpico, della scorsa settimana.

Ci sono gli uomini in pista, che stanno assistendo gli atleti, durante le gare. Quelle reti di protezione, quelle dotazioni di sicurezza, alcuni dei container che compaiono nelle immagini, sono stati rimossi al termine delle gare, venerdì 2 febbraio. In un’altra foto, Briatore e il suo staff si stringono alla ministra Santanchè, che indossa lo stesso abbigliamento, i medesimi accessori che aveva venerdì scorso, quando lasciò El Camineto, dopo pranzo, e scese nel parterre d’arrivo della pista, a Rumerlo, per premiare gli atleti paralimpici della Coppa del mondo.

Nella visita Briatore era accompagnato dal figlio Nathan Falco, che compare in una delle fotografie. Lapidarie le didascalie: “Splendida giornata a Cortina”, o ancora “Grazie allo staff del Camineto per l’ottimo lavoro”. Flavio Briatore ha preso in gestione lo storico ristorante questo inverno. A dicembre l’inaugurazione è stata una occasione mondana, un evento che ha richiamato ospiti e curiosi. Ad occuparsene è il principe Dimitri Kunz d’Asburgo, protagonista del gossip internazionale per la sua relazione con Daniela Santanchè. La proprietà del ristorante è dell’imprenditore Andrei Toporov, che cura a Cortina gli interessi di un oligarca russo, che ha acquistato alcuni alberghi, diverse abitazioni, ed è interessato ad attuare un progetto di finanza, per creare un eliporto e vertiporto, sulla pista del vecchio aeroporto di Fiames, a nord della conca ampezzana.