LENDINARA - Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, se solo uno dei due conducenti coinvolti non avesse avuto la prontezza di riflessi di sterzare all'ultimo, evitando così un frontale con l'altra auto. Se l'è vista davvero brutta il sindaco di Fratta Polesine, Giuseppe Tasso, che l'altra sera, percorreva la strada comunale che da Lendinara conduce alla frazione di Saguedo.

Verso le 20, dopo aver accompagnato il figlio Luca al pub La Tana del Luppolo, Tasso stava rientrando quando, all'improvviso, ha visto un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto e che occupava tutta la stretta carreggiata. Nel rettilineo la Hyundai Tucson del sindaco ha evitato per miracolo il frontale con la Fiat Punto guidata da un giovane del posto, ma non l'impatto. Le due vetture, sono così finite entrambe fuori strada.



AUTO FUORI STRADA

I primi soccorritori giunti sul posto, vedendo come erano ridotte le due macchine, hanno temuto il peggio, Tra di loro anche Daniela Malin di San Bellino, che si trovava per puro caso a passare proprio da quella strada, ha riconosciuto il sindaco ed è andata poi al pub a recuperare il figlio di Tasso, portandolo da suo padre. Subito sono arrivate due ambulanze, i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri di Fratta. Mentre Giuseppe Tasso è stato estratto senza alcun problema dall'abitacolo della propria auto, i pompieri hanno invece avuto maggiore difficoltà con il giovane al volante della Fiat Punto, finita dentro un piccolo fosso.

Non si riusciva infatti a estrarre il ragazzo, ed è stato necessario smontare una porta. «Stavo andando da Saguedo verso Lendinara - racconta Tasso - La strada è molto stretta. Ho incrociato un'altra auto, che non ha fatto in tempo a spostarsi. Ho sterzato evitando un pericoloso frontale, ma l'impatto è stato comunque inevitabile. Dopo l'urto la mia auto ha proseguito per svariati metri finendo nel fosso opposto. Fortunatamente entrambi eravamo soli. Abbiamo riportato vari traumi e contusioni. Per questo motivo siamo stati tenuti in osservazione, al Pronto soccorso, fino alla mattina. Ci hanno subito sottoposto ai prelievi previsti oltre agli esami tossicologici di rito».

Giuseppe Tasso racconta che l'incidente si è verificato alle 19.55. «Sono arrivati alcuni residenti e soccorritori che hanno chiamato vigili del fuoco e carabinieri di Fratta Polesine. Ci hanno consigliato di rimanere fermi nelle auto, come previsto in questi casi. La mia vettura è finita sopra il fosso con le ruote, senza ribaltarsi, mentre quella del ragazzo è rimasta dentro un piccolo fossato. Entrambi siamo stati portati via dall'ambulanza. Sono riuscito a evitare un frontale per miracolo, ma sono esplosi tutti e due gli airbag posteriori. Ora non resta che attendere gli accertamenti». Dal pronto soccorso, Tasso è stato dimesso dopo le 9, dopo avere trascorso in ospedale tutta la notte, mentre il giovane lendinarese è stato dimesso qualche ora prima.