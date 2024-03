LENDINARA - Perseguitava i parenti della ex compagna. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia dell'Arma di Gonzaga, con il supporto operativo dei carabinieri di Rovigo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Mantova a carico di un cittadino italiano, residente nel medio Polesine, ritenuto, secondo l'ipotesi accusatoria, responsabile di atti persecutori nei confronti dei congiunti dell'ex compagna.

LITI E MINACCE

Le indagini compiute dai militari lombardi avrebbero ricostruito le condotte persecutorie, attuate più volte, nei confronti dei parenti della donna. Anzi in alcune occasioni gli uomini dell'Arma sono intervenuti direttamente a fermare le liti e a contenere le minacce avanzate dall'individuo. Informata, l'Autorità giudiziaria, trovando ampio riscontro nelle risultanze investigative, ha emesso il provvedimento cautelare. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Rovigo.

Aldilà del fattore sentimentale non è dato sapere se altre ragioni, e quali, hanno spinto l'uomo ai comportamenti che gli vengono contestati. Naturalmente le sue eventuali responsabilità dovranno essere accertate in maniera definitiva nel corso del successivo giudizio.