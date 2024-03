LENDINARA (ROVIGO) - Mira a donare un "cane guida" a una persona non vedente il "Concerto per chi non vede" che si terrà domani, alle 21, al teatro Ballarin, organizzato da Lions for pets Rovigo e Lions Adige Po Badia Polesine. Ad esibirsi sarà il coro del Conservatorio Venezze di Rovigo che proporrà brani dalla "Ein Deusches Requiem" di Johannes Brahms, col soprano Anna Giulia Simoni, il baritono Marco Saccardin e Desirée Succuglia al pianoforte. L'ingresso al recital è libero e sarà possibile fare un'offerta per contribuire all'obiettivo dell'iniziativa, cioè raccogliere fondi per donare un "cane guida" proveniente dal Servizio cani guida Lions di Limbiate (Mi).

I due club Lions organizzatori sottolineano come la serata sia resa possibile grazie a sponsor locali, ovvero Calzaturificio Mexas, Bedendo prefabbricati e salone New Fashion di Nico Delon, e alla disponibilità del Comune di Lendinara che mette a disposizione il teatro. «Si tratta della seconda iniziativa dell'anno, grazie alla sensibilità degli artisti del Conservatorio» spiegano dai due gruppi Lions. L'assessore alla Cultura Francesca Zeggio, auspicando una buona partecipazione, plaude all'operazione. «Queste sono le iniziative che fanno bene alla comunità - commenta - La sensibilità dei Lions, unita a quella del Conservatorio e degli sponsor realizza un evento di solidarietà concreta nei confronti di chi ha bisogno delle doti di un cane per non vedenti; ringrazio a nome della comunità».