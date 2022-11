CRESPINO - Per un amico vero distanze e tempo si annullano. È certo lo spirito con cui il patron dei gioielli Nicola Bulgari, sabato è arrivato a Crespino per partecipare al funerale di Giorgio Marzolla, l’ingegnere appassionato di auto d’epoca deceduto a 90 anni. Bulgari, che vive a Roma, appena ha saputo della scomparsa del suo caro amico d’infanzia Giorgio, cresciuto tra la Capitale, dove la famiglia di industriali aveva dei possedimenti, e il piccolo centro polesano, ha affittato un elicottero per arrivare in tempo al funerale di Marzolla, con cui divideva la passione per i motori storici. «Giovedì siamo stati contattati dalla compagnia del veicolo che doveva accompagnare il dottor Bulgari a Crespino - racconta ancora emozionato il presidente del Crespino calcio Angelo Malaspina-. Ci hanno chiesto la cortesia di atterrare nel campo del paese perché Bulgari desiderava partecipare al funerale del suo amico d’infanzia».

Il patron dei gioielli più famosi al mondo è arrivato a Crespino verso le 11. “ Appena è sceso sono stato veramente colpito dalla sua semplicità- spiega Malaspina -. Ci ha chiesto se c’era un bagno e l’abbiamo fatto accomodare negli spogliatoi dello stadio. Poi si è diretto in chiesa con un’auto che lo attendeva». Bulgari è apparso molto provato per la morte dell’ingegner Marzolla, a unirli da sempre, la passione per il collezionismo di auto d’epoca. Un’amicizia che, nonostante la lontananza e gli impegni professionali del noto imprenditore romano, oggi 80 enne, uomo d’affari miliardario, nipote di Sotirios Bulgari, fondatore del marchio di lusso Bulgari, non aveva mai spento i motori.

Non era la prima volta che il proprietario del famoso marchio (ceduto nel 2011 al gruppo francese Lvmh) metteva piede in Polesine. C’era stato appena pochi giorni fa dopo aver tentato inutilmente di contattare al telefono Marzolla. L’ingegnere era infatti in ospedale in condizioni critiche, pare degenerate dopo un piccolo incidente domestico. Preoccupato Bulgari aveva dunque raggiunto, questa volta a bordo di un taxi, la villa di Crespino per cercare informazioni dell’amico.