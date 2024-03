CONEGLIANO (TREVISO) - Ladri acrobati al centro commerciale Conè. Il furto in due negozi di gioielli all'interno della struttura di via San Giuseppe verso l'una della notte tra il 24 e il 25 marzo. Stando alla prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati nel centro commerciale dal lucernario dopo averlo forzato. Il valore della merce portata via è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, le indagini sono in corso.