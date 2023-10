Smartwatch privi di contrassegni regolari, la Gdf ne sequestra 40. Controlli anche contro droga e lavoro nero

ROVIGO - Sequestrati una quarantina di smartwatch di una nota marca americana oltre a una centinaia di prodotti di bigiotteria ed elettrici. Questo il bilancio del massiccio piano di controllo eseguito nei giorni scorsi dal Gruppo di Rovigo su tutto il territorio cittadino e che ha visto l'impiego di numerose pattuglie. Diversi gli ambiti operativi interessati dai controlli: da quello fiscale a quello della merce irregolare a quello del possesso di stupefacenti.

Droga, segnalate quattro persone

In questo ultimo settore, grazie alla collaborazione delle Unità cinofile del Gruppo di Tessera, sono stati organizzati diversi punti di controllo sul territorio - soprattutto quelli maggiormente esposti al fenomeno - che hanno portato alla individuazione di diversi assuntori di sostanze come hashish e marijuana. Complessivamente sono state segnalate alla Prefettura 4 persone di diverse nazionalità.

Merce irregolare e lavoro nero

Sul versante della merce irregolare, sono stati sequestrati una quarantina di smartwatch di una nota marca americana oltre a centinaia di prodotti di bigiotteria ed elettrici in quanto non adeguatamente accompagnati etichette regolari. Con riferimento agli smartwatch il sequestro eseguito, in prima ipotesi accusatoria per violazione all'art. 474 c.p., i relativi atti sono al vaglio della Procura della Repubblica di Rovigo e nella fase delle indagini preliminari. Altri controlli hanno riguardato il settore del lavoro nero, con l'individuazione di un lavoratore irregolare impiegato presso una attività cittadina, la regolare certificazione dei corrispettivi da parte di attività commerciali con l'accertamento di alcune omissioni, il controllo sulla regolarità dei prezzi da parte dei distributori di carburante, il mancato pagamento del canone televisivo da parte di pubblici esercizi.