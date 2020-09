Paura ad Albarella per 4 giovani risucchiati dalle onde, tutti salvati

ROVIGO - Paura e forte apprensione ad Albarella oggi, 7 settembre: 4 giovani sui vent'anni erano dispersi in mare davanti all'isola, due sono stati tratti in salvo subito, frenetiche ricerche dei due amici e a tarda ora il lieto fine. I primi due sono stati risucchiati dalle onde, gli altri amici hanno tentato di metterli in salvo.

Sul posto vigili del fuoco, Suem e Capitaneria di Porto.

Il gruppo di amici, tutti della zona, avevano fatto il bagno sul tardi in spiaggia libera.

