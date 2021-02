Dal 17 febbraio impianti e piste da sci riaperti, Zaia firma l'ordinanza. Limite del 30%. Nuove regole di comportamento

VENEZIA - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi sabato 13 febbraio l’ordinanza che regolamenta da mercoledì 17 febbraio l’apertura degli impianti e delle piste da sci. L’ordinanza dà attuazione alle linee guida nazionali fissando nel 30 per cento il numero massimo di posti disponibili sugli impianti più altre norme comportamentali. «Questo provvedimento – sottolinea il Presidente - arriva mentre il virus è ancora tra noi e l’emergenza richiede ancora di tenere alta la guardia. Richiamo tutti al rigoroso rispetto delle linee guida e alla sobrietà e correttezza dei comportamenti. Ne va non soltanto della salute pubblica, ma anche dello stesso comparto che tanto ha sofferto economicamente per la prolungata chiusura e che soltanto i nostri comportamenti corretti consentiranno di tenere attivo, limitando i sensibili danni che sono già evidenti».

