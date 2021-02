Coronavirus, la muova mappa europea: il Fvg torna solo "rosso" come il Veneto. In rosso scuro Trento, Bolzano e Umbria

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia torna ad essere solo "rosso" a livello comunitario. La decisione è stata presa dall'Ecdc, il centro europeo per il controllo delle malattie, sulla base dell'incidenza bisettimanale dei contagi sui 100mila abitanti.

Negli scorsi giorni la regione era tornata in rosso scuso. Ora invece il miglioramento. Resta in rosso "normale" anche il Veneto, mentre resta in rosso scuro Bolzano. Stesso destino per Trento e per l'Umbria.

L'area "rosso scuro" prevede una raccomandazione (non vincolante) da parte dell'Ue al fine di ridurre i viaggi da e verso le zone a rischio. Stessa colorazione rosso scura per quasi tutta la penisola iberica (Spagna e Portogallo) e il Sud della Francia. Le mappe seguono le raccomandazioni del Consiglio Ue.

