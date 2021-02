Zaia in diretta: «Veneto zona gialla anche la prossima settimana. Spostamenti tra Regioni gialle, per me sì». Scuola a fine giugno? «Non è giusto»

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 11 febbraio 2021, dalla Protezione civile di Marghera per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto.

Veneto ancora zona gialla e spostamenti tra Regioni

Alla vigilia delle valutazioni di domani, venerdì 12, da parte del Cts e del ministero della Sanità: «Per la prossima settimana non ci sono preoccupazioni, la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi. Siamo nelle ore della nuova classificazione, il nostro Rt è intorno a 0,71-0,72, abbiamo una buona incidenza, sotto i 100 casi per 100.000 abitanti». Resta la preoccupazione per le varianti. «Per la classificazione delle fasce, l'apertura dei confini tra Regioni, il rinnovo del Dpcm che scade il 15 febbraio siamo in un limbo, il governo attuale è in carica solo per l'ordinaria amministrazione, quello nuovo ancora non c'è. E' una situazione di passaggio. Quanto all'apertura dei confini regionali, per me tra zone gialle gli spostamenti dovrebbero essere consentiti. Nelle altre situazioni (zone arancioni o rosse) bisogna rifarsi a valutazioni epidemiologiche più dettagliate».

Il mercato dei vaccini, il Veneto e la Ue

«Nessuna legge vieta l'acquisto di vaccini da parte delle Regioni, ma deve essere autorizzato. Il mercato parallelo esiste. La Ue, nella sua comunicazione di ieri sera, non lo ha negato nè ha introdotto proibizioni. E' chiarissimo che non è vietato comprare vaccini da parte di Stati o Regioni.

Sicuramente ci sono Stati membri che stanno comprando vaccini. Bisognerebbe sapere cosa c'è scritto nel contratto quadro che la Ue ha stipulato con le case farmaceutiche, ma è coperto» ha detto il governatore Zaia dopo l'annunciata intenzione di approfondire da parte della Regione Veneto l'acquisto di vaccini con la richiesta a due aziende di fare una proposta. «C'è chi dice che l'idea di cercare di acquistare vaccini sul mercato per i veneti è una fuga in avanti. Io non ho parole. È mio dovere cercare i vaccini se oggi non ci sono. A me interessa solo vaccinare i veneti e arrivare il prima possibile ad un Veneto Covid free».

«L'ultimo problema sono i soldi. Ci arrivano tantissime offerte, da Europa e da fuori Europa. Solo ieri sono arrivate tre offerte: cinese, russo e un altro vaccino autorizzato. Immagino un mercato sempre più libero dei vaccini nel prossimo periodo - ha aggiunto - La stessa Europa ha ammesso di aver gestito male la partita, il comunicato di ieri per me è una dichiarazione di impotenza». Se Stati e Regioni si mettono a comprare vaccini autonomamente non c'è rischio che schizzi in alto la dinamica dei prezzi? «Vuol dire che l'errore l'ha fatto l'Europa quando ha definito il contratto quadro».

Vaccini e governo

«Non abbiamo avuto finora una interlocuzione con il Ministero della salute sull'acquisto dei vaccini. Ma nulla verrà fatto in contrapposizione con il governo, Qualora si verificasse questa possibilità tutto avverrà nel rispetto formale di ogni direttiva.Ci stiamo muovendo con quest'unico obiettivo, nella totale legalità».

Stagione sciistica, riapertura dal 15 febbraio

«Stiamo preparando l'ordinanza regionale per riaprire. Il Dpcm scade il 15 febbraio, lunedì prossimo, e non sappiamo ancora se si riapre o no: dipende dal Cts e dal governo, dalle linee guida che prevederà il governo. Siamo in attesa anche noi. Il Veneto è zona gialla e quindi può riaprire gli impianti sciistici. Faremo di tutto per riaprirli».

No scuola fino al 30 giugno

«Prolungamento delle scuole fino al 30 giugno? Non sono d'accordo. Se è vero che i ragazzi hanno studiato in Dad (didattica a distanza), vuol dire che l'hanno fatto. Non trovo giusto il prolungamento dell'anno al 30 giugno. Se passasse questo principio vorrebbe dire che la Dad non è servita a nulla. E non mi pare sia così».

Nuovo governo

«Ho troppo rispetto per il presidente incaricato per esprimere valutazioni. Sarebbe indelicata da parte mia ogni tipo di dichiarazione». La presenza della Lega nel nuovo esecutivo? «Non ho partecipato ai tavoli, non saprei cosa dire. Il superministero all'ecologia ai 5 Stelle? Non so se ne hanno i titoli dopo che han fatto di tutto, litigando e quant'altro, per mandare a casa il governo Conte».

Ultimo aggiornamento: 14:57

