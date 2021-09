Covid Veneto, tornano a crescere i positivi (376) e 10 morti in 24 ore. Bollettino

Coronavirus Veneto, i nuovi positivi sono 376 (contro i 181 di lunedì 27 e i 316 di domenica), 10 i morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 28 settembre.

Le persone attualmente positive sono 11.049, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.770. Anche i guariti sono in costante aumento: 445.681.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (87) seguita da Verona (80).

In calo i ricoverati in ospedale: quelli in area non critica sono 243 (-10), 52 (-3) in terapia intensiva.

