Covid in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 27 settembre 2021. Nelle ultime 24 ore nel nostro territorio ci sono stati 181 nuovi contagi e due decessi per Coronavirus, lo registra il report regionale. Nell'ordine, si sono avuti 62 nuovi casi a Venezia, 41 a Treviso, 37 a Padova, 23 a Vicenza, 9 a Verona, 6 a Rovigo e 0 a Belluno. Da inizio pandemia i positivi salgono a quota 468.124, mentre il numero dei decessi a 11.760.



L'incidenza sui 12.534 tamponi effettuati è dell'1,44%. Gli attualmente positivi sono 11.345 (+42). Leggero aumento di ricoveri in ospedale, con 253 pazienti in area non critica (+5) e 55 (+1) in terapia intensiva.



Hanno raggiunto quota 4.897 le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Veneto, 76 nelle ultime 24 ore, mentre ha ricevuto la seconda dose il 77% della popolazione vaccinabile, pari a 3.370.203 persone. Ieri in regione sono state effettuate 9.378 iniezioni, che portano il totale a 6.811.750 dosi, con l'utilizzo dell'89,6% delle forniture.