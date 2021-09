Covid in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 26 settembre 2021. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 316 nuovi contagi e due morti nella nostra regione. In tutte le province i contagi sono sotto la soglia dei 100: a Padova ci sono stait 88 casi, a Venezia 65, a Treviso 51, a Verona 46, a Vicenza 45, a Belluno 8 e a Rovigo 5. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a quota 467.943, mentre quello delle vittime a 11.758. Gli attualmente positivi sono 11.303. Nei reparti ordinari i pazienti sono 248 (-5); sale di due unità il numero di pazienti in terapia intensiva ora a 54.